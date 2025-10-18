Ричмонд
Спасатели тушат пожар в здании на острове Русском

На месте работают 15 пожарных и 4 единицы техники.

Источник: МЧС Приморья

На острове Русский в Приморском крае пожарные подразделения МЧС России ликвидируют крупное возгорание в неэксплуатируемом здании.

Сигнал о пожаре поступил днем. К моменту прибытия первых подразделений огонь охватил второй и третий этажи строения, также произошло частичное обрушение кровли.

Для тушения пожара на площади около 1000 квадратных метров были сосредоточены силы и средства в количестве 15 человек личного состава и 4 единиц специальной техники. В настоящее время пожарные продолжают работу по полной ликвидации открытого горения.

Обстоятельства возникновения возгорания выясняются.