Спасатели тушат пожар в здании на острове Русском

На острове Русский в Приморском крае пожарные подразделения МЧС России ликвидируют крупное возгорание в неэксплуатируемом здании.
Сигнал о пожаре поступил днем. К моменту прибытия первых подразделений огонь охватил второй и третий этажи строения, также произошло частичное обрушение кровли.
Для тушения пожара на площади около 1000 квадратных метров были сосредоточены силы и средства в количестве 15 человек личного состава и 4 единиц специальной техники. В настоящее время пожарные продолжают работу по полной ликвидации открытого горения.
Обстоятельства возникновения возгорания выясняются.