Глава СКР взял на контроль расследование взрыва на заводе в Стерлитамаке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Башкирии Владимиру Архангельскому предоставить доклад о ходе расследования взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке.
Напомним, что взрыв на территории предприятия произошел вечером 17 октября. По словам главы республики, в результате происшествия производственный цех получил значительные повреждения. Известно, что в момент ЧП пострадали девять человек, пятеро из которых оказались под завалами.
Позже Радий Хабиров сообщил о гибели трех человек, по его словам, все погибшие являются женщинами. Пятеро пострадавших госпитализированы, причем жизни ни одного из них ничто не угрожает.
Ранее мониторинг экологической обстановки показал, что превышения допустимых норм загрязнения воздуха в Стерлитамаке не зафиксировано. По факту случившегося начато разбирательство.
