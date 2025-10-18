Полицейские в Краснодаре закрыли подпольное казино на улице Комарова

Как ранее рассказал в интервью «Review. Ъ-Кубань» врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Михаил Федотов, в первом полугодии 2025 года подразделениями ОЭБиПК края выявлено более 2400 преступлений экономической направленности, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.