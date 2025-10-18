Ричмонд
Рейс Уфа — Шарм-эль-Шейх экстренно сел из-за больного пассажира

Лайнер авиакомпании Nordwind изменил маршрут для оказания медицинской помощи.

Источник: Комсомольская правда

В районе Грозного на борту самолета Airbus A333 авиакомпании «Nordwind Airlines» потребовалась срочная медицинская помощь для одного из пассажиров. Воздушное судно, как сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент», выполняло рейс по маршруту Уфа — Шарм-эль-Шейх 15 октября.

Капитан воздушного судна принял решение об изменении маршрута и совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для эвакуации нуждающегося в помощи пассажира.

Подробности о состоянии авиапассажира не раскрываются.

