Рейс Уфа — Шарм-эль-Шейх экстренно сел из-за больного пассажира

В районе Грозного на борту самолета Airbus A333 авиакомпании «Nordwind Airlines» потребовалась срочная медицинская помощь для одного из пассажиров. Воздушное судно, как сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент», выполняло рейс по маршруту Уфа — Шарм-эль-Шейх 15 октября.
Капитан воздушного судна принял решение об изменении маршрута и совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для эвакуации нуждающегося в помощи пассажира.
Подробности о состоянии авиапассажира не раскрываются.
