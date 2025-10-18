Ричмонд
В Башкирии объявили предупреждение из-за тумана на дорогах

Синоптики предупреждают об ухудшении видимости на трассах.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются небольшие дожди, а в восточных районах ночью и утром возможен снег.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5−10 м/с. Температурный фон сохранится в пределах −1…+4° ночью и +5…+10° днем.

Особое внимание уделяется дорожной обстановке. В ночные и утренние часы на отдельных участках автодорог вероятно образование тумана, который может снизить видимость до 500 метров и менее. Автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами.

