Женщину под Волгоградом развели звонком на 308 тысяч рублей

В отдел полиции Жирновского района Волгоградской области обратилась 43-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонного мошенничества.
По ее словам, ей в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся помощником и предложивший финансовую поддержку. Чтобы «оформить» помощь, он попросил перевести деньги на указанный счет, пообещав вернуть их позже.
Поверив собеседнику, женщина перечислила 308 тысяч рублей. Когда злоумышленник перестал выходить на связь, она осознала обман и заявила в полицию.
По данному факту следователем возбуждено уголовное. В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и задержания преступника.
Ранее сообщалось, что аферисты стали называть себя представителями операторов связи.