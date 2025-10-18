Ричмонд
Мэр Стерлитамака и гендиректор «Авангарда» встретились с семьями погибших

Они выразили им соболезнования.

Источник: Страница ВК мэра г. Стерлитамак

Глава администрации г. Стерлитамака Эмиль Шаймарданов и генеральный директор «Авангарда» Дмитрий Логинов встретились с родственниками погибших при вчерашнем взрыве. Им были выражены соболезнования. Об этом на своей официальной странице рассказал мэр Стерлитамака.

Семьям будет оказана вся необходимая помощь: психологическая, медицинская (если потребуется) и финансовая.

На встрече также обсудили вопрос панихид.

«Учли все пожелания родственников. Обсудили, чем можем ещё помочь. После завершения расследования семьям будет выплачена материальная помощь», — написал Эмиль Шаймарданов.

Напомним, взрыв произошел вечером 17-го октября. В результате инцидента погибло 3 человека, ещё 5 находятся в больнице. Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».