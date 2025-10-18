Мэр Стерлитамака и гендиректор «Авангарда» встретились с семьями погибших

Глава администрации г. Стерлитамака Эмиль Шаймарданов и генеральный директор «Авангарда» Дмитрий Логинов встретились с родственниками погибших при вчерашнем взрыве. Им были выражены соболезнования. Об этом на своей официальной странице рассказал мэр Стерлитамака.