Жители Башкирии увидят на небе сближение Венеры и Луны

В воскресенье утром на небе Башкирии можно наблюдать Венеру и Луну.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 19 октября, перед рассветом жители Башкирии смогут стать свидетелями красивого астрономического явления. Около 6:30 утра по местному времени на восточной части небосвода произойдет сближение Венеры и Луны.

Яркая Венера и тонкий лунный серп будут находиться низко над горизонтом в созвездии Девы. Луна появится на небе в 5:30 утра, а Венера присоединится к ней спустя полчаса. Поскольку до новолуния останется всего два дня, лунный диск будет освещен лишь на 5%, что создаст особенно эффектную картину.

Для наилучшего наблюдения за небесными телами астрономы советуют выбрать место с открытым восточным горизонтом, где городские постройки не будут мешать обзору.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.