Жители Башкирии увидят на небе сближение Венеры и Луны

Яркая Венера и тонкий лунный серп будут находиться низко над горизонтом в созвездии Девы. Луна появится на небе в 5:30 утра, а Венера присоединится к ней спустя полчаса. Поскольку до новолуния останется всего два дня, лунный диск будет освещен лишь на 5%, что создаст особенно эффектную картину.