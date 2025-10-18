Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В арзамасской школе 15 детей госпитализированы с отравлением

У них состояние средней тяжести, но с положительной динамикой.

Источник: Аргументы и факты

В арзамасской школе 15 детей госпитализированы с отравлением. Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков сообщил о том, что проводят лабораторные исследования проб, результаты которых станут известны в ближайшее время.

В одной из школ Арзамаса 16 октября у нескольких учеников появилось плохое самочувствие — на следующий день очные занятия были отменены, а также провели дезинфекцию.

В течение двух дней поступило 50 обращений в медучреждения, а в стационаре наблюдается 15 детей с состоянием средней тяжести, но с положительной динамикой, то есть опасность для здоровья отсутствует. Остальных учеников отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, что мэр Арзамаса Александр Щелоков потребовал усилить контроль пищеблоков школ.