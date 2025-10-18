Ричмонд
В Новосибирске дорожный знак упал на ребенка из-за наезда автомобиля

В Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого пострадал 12-летний мальчик.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирска

Инцидент случился в субботу, 18 октября, около 13:15 на улице Александра Невского. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 63-летний водитель за рулём автомобиля УАЗ не справился с управлением и дорожныйзнак. Конструкция упала на находившегося рядом ребенка.

Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, характер полученных травм уточняется. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции которые устанавливют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске автомобиль оказался на крыше из-за ДТП на улице Кошурникова.