В Новосибирске дорожный знак упал на ребенка из-за наезда автомобиля

Инцидент случился в субботу, 18 октября, около 13:15 на улице Александра Невского. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 63-летний водитель за рулём автомобиля УАЗ не справился с управлением и дорожныйзнак. Конструкция упала на находившегося рядом ребенка.
Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, характер полученных травм уточняется. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции которые устанавливют все обстоятельства произошедшего.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске автомобиль оказался на крыше из-за ДТП на улице Кошурникова.