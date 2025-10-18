В Таганрогском заливе спасли выпавшего из лодки рыбака

Накануне вечером в Таганрогском заливе спасли мужчину, который оказался за бортом резиновой лодки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Мужчина отправился на рыбалку на лодке, но неожиданно потерял контроль над плавсредством. Его лодка перевернулась, оставив пожилого рыболова бороться с волнами примерно в полутора километрах от суши.
К счастью, поблизости находились сотрудники пограничного управления, которые вовремя заметили терпящего бедствие человека. Они оперативно подняли потерпевшего на борт своего судна и доставили на сушу, где немедленно передали медикам.
