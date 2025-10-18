Ричмонд
В уфимском воздухе обнаружили превышение норм вредных веществ

Башгидромет зафиксировал повышенное содержание сероводорода и этилбензола.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Башгидромета выявили незначительное превышение нормативов по содержанию вредных веществ в атмосфере Уфы. Как показали замеры, проведенные 16 октября на контрольном посту наблюдения на улице Ульяновых, в воздухе было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и этилбензола.

Измерения, выполненные в 19:00, показали, что концентрация сероводорода превысила предельно допустимый уровень в 1,1 раза, а этилбензола — в 1,2 раза. При этом по всем другим контролируемым загрязняющим веществам показатели оставались в пределах установленных нормативов.

