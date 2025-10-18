Семьям погибших на заводе «Авангард» окажут помощь в организации похорон

Администрация Стерлитамака организовала помощь для семей сотрудников, погибших при взрыве на заводе «Авангард». Об этом рассказал в своих социальных сетях мэр города Эмиль Шаймарданов.
Глава городской администрации вместе с генеральным директором предприятия Дмитрием Логиновым провели личную встречу с родственниками погибших. В ходе беседы они выразили глубокие соболезнования и заверили, что семьям будет предоставлен полный комплекс необходимой помощи, включая психологическую поддержку, медицинское обслуживание при необходимости и финансовые выплаты.
Также на встрече согласовали вопросы организации прощальных церемоний. После завершения следственных мероприятий родственникам погибших будет перечислена материальная компенсация.
Напомним, что взрыв на предприятии «Авангард» произошел днем ранее. В результате происшествия трое работниц погибли, девять человек получили травмы различной степени тяжести. Пятеро пострадавших были госпитализированы, причем жизни ни одного из них ничего не угрожает.
Также в МЧС добавили, что мониторинг экологической обстановки не выявил превышения допустимых норм загрязнения воздуха.
По факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное дело.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.