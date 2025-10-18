Семьям погибших на заводе «Авангард» окажут помощь в организации похорон

Напомним, что взрыв на предприятии «Авангард» произошел днем ранее. В результате происшествия трое работниц погибли, девять человек получили травмы различной степени тяжести. Пятеро пострадавших были госпитализированы, причем жизни ни одного из них ничего не угрожает.