Семьям погибших на заводе «Авангард» окажут помощь в организации похорон

Власти Стерлитамака помогут семьям жертв взрыва на предприятии.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Стерлитамака организовала помощь для семей сотрудников, погибших при взрыве на заводе «Авангард». Об этом рассказал в своих социальных сетях мэр города Эмиль Шаймарданов.

Глава городской администрации вместе с генеральным директором предприятия Дмитрием Логиновым провели личную встречу с родственниками погибших. В ходе беседы они выразили глубокие соболезнования и заверили, что семьям будет предоставлен полный комплекс необходимой помощи, включая психологическую поддержку, медицинское обслуживание при необходимости и финансовые выплаты.

Также на встрече согласовали вопросы организации прощальных церемоний. После завершения следственных мероприятий родственникам погибших будет перечислена материальная компенсация.

Напомним, что взрыв на предприятии «Авангард» произошел днем ранее. В результате происшествия трое работниц погибли, девять человек получили травмы различной степени тяжести. Пятеро пострадавших были госпитализированы, причем жизни ни одного из них ничего не угрожает.

Также в МЧС добавили, что мониторинг экологической обстановки не выявил превышения допустимых норм загрязнения воздуха.

По факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное дело.

