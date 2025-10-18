Ричмонд
В Иглинском районе Башкирии спасли заблудившихся грибников

Четверо жителей Башкирии потерялись в лесу во время сбора грибов.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 18 октября, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о четырех грибниках, которые не смогли самостоятельно выбраться из леса в Иглинском районе рядом с поселком Балтика. Люди отправились в лес днем, но заблудились и были вынуждены обратиться за помощью в экстренные службы.

На место происхождения незамедлительно выехала поисково-спасательная группа республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям. Во время поисковых работ спасатели поддерживали постоянную телефонную связь с потерявшимися, которые, следуя рекомендациям, оставались на одном месте в ожидании помощи.

В результате, все четверо грибников были благополучно обнаружены. Как сообщили спасатели, медицинская помощь им не потребовалась.

