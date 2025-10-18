В Иглинском районе Башкирии спасли заблудившихся грибников

В субботу, 18 октября, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о четырех грибниках, которые не смогли самостоятельно выбраться из леса в Иглинском районе рядом с поселком Балтика. Люди отправились в лес днем, но заблудились и были вынуждены обратиться за помощью в экстренные службы.