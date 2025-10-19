Ричмонд
В Гвардейске женщина повредила «БМВ» бывшего мужа из-за спора о дочери

Полицейские Гвардейского округа задержали 34-летнюю жительницу посёлка Озерки, подозреваемую в умышленном повреждении чужого автомобиля.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

С заявлением в полицию обратилась 65-летняя местная жительница, владелица автомобиля «БМВ». Женщина рассказала, что её машина была повреждена. В ходе проверки участковые установили, что иномаркой пользовался сын заявительницы. Мужчина приехал к дому бывшей супруги, чтобы забрать на прогулку их четырёхлетнюю дочь. Между бывшими супругами произошёл конфликт, в ходе которого женщина схватила кусок черепицы и нанесла несколько ударов по автомобилю — два по лобовому стеклу и два по левому переднему.

Сумма причинённого ущерба составила более 173 тысяч рублей. В отношении злоумышленницы дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.