В Гвардейске женщина повредила «БМВ» бывшего мужа из-за спора о дочери

С заявлением в полицию обратилась 65-летняя местная жительница, владелица автомобиля «БМВ». Женщина рассказала, что её машина была повреждена. В ходе проверки участковые установили, что иномаркой пользовался сын заявительницы. Мужчина приехал к дому бывшей супруги, чтобы забрать на прогулку их четырёхлетнюю дочь. Между бывшими супругами произошёл конфликт, в ходе которого женщина схватила кусок черепицы и нанесла несколько ударов по автомобилю — два по лобовому стеклу и два по левому переднему.