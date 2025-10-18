Ричмонд
В Уфе спасли девушку, повисшую на третьем этаже

Спасатели предотвратили падение девушки с высоты в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Кольцевой спасли молодую девушку. Очевидцы сообщили в службу 112, что видят ее повисшей в окне на третьем этаже многоквартирного дома.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели УГЗ. Они организовали оперативную помощь: снаружи установили лестницу, одновременно обеспечив доступ в саму квартиру путем вскрытия входной двери.

Как пояснила потерпевшая, ее закрыл в помещении знакомый человек. Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, она попыталась самостоятельно выбраться через окно, но попытка оказалась безуспешной.

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили, что подробности и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

