В Уфе спасли девушку, повисшую на третьем этаже

В Уфе на улице Кольцевой спасли молодую девушку. Очевидцы сообщили в службу 112, что видят ее повисшей в окне на третьем этаже многоквартирного дома.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели УГЗ. Они организовали оперативную помощь: снаружи установили лестницу, одновременно обеспечив доступ в саму квартиру путем вскрытия входной двери.
Как пояснила потерпевшая, ее закрыл в помещении знакомый человек. Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, она попыталась самостоятельно выбраться через окно, но попытка оказалась безуспешной.
В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили, что подробности и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.
