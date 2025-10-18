В московском ЖК мужчина избил чужого ребенка, полиция проводит проверку

Как сообщили в других СМИ, мужчина нанес ребенку телесные повреждения из-за того, что тот якобы вступил в драку с другими детьми. Сначала москвич разнял подростков, после чего сам вступил в драку с одним из них. По факту произошедшего сотрудники полиции начали проверку.