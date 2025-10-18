В московском ЖК мужчина избил чужого ребенка, полиция проводит проверку

В ЖК Алхимово в Новой Москве мужчина избил чужого ребенка, игравшего на площадке вместе с другими детьми. Инцидентом, попавшим на видео, заинтересовалась полиция Москвы и Московской области.
«Полицейские изучают кадры видеозаписей, на которых запечатлено, как в ЖК Алхимово взрослый гражданин наносит удары по телу несовершеннолетнему мальчику», — сообщили KP.RU в столичных правоохранительных органах.
Как сообщили в других СМИ, мужчина нанес ребенку телесные повреждения из-за того, что тот якобы вступил в драку с другими детьми. Сначала москвич разнял подростков, после чего сам вступил в драку с одним из них. По факту произошедшего сотрудники полиции начали проверку.
