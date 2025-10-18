Полиция задержала пять подозреваемых в нападении на женщину в Казани

14 октября 34-летняя Шевырева привезла дочь в школу на BMW X6. В момент, когда она собиралась уезжать, к учреждения подъехал мужчина на электрическом велосипеде. Он дождался женщину у выхода и несколько раз ударил ножом в шею и грудь.