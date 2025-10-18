Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала пять подозреваемых в нападении на женщину в Казани

В Казани правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в нападении с ножом на местную жительницу Ирину Шевыреву. Об этом в субботу, 18 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Казани правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в нападении с ножом на местную жительницу Ирину Шевыреву. Об этом в субботу, 18 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сотрудниками полиции задержаны предполагаемые организаторы нападения. Это двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения, — говорится в сообщении.

Позднее полицейские выяснили, что предполагаемый организатор нападения является 30-летним уроженцем одного из государств ближнего зарубежья. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан, но сотрудники МВД России и Таджикистана задержали злоумышленники. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, передает Telegram-канал Ирины Волк.

14 октября 34-летняя Шевырева привезла дочь в школу на BMW X6. В момент, когда она собиралась уезжать, к учреждения подъехал мужчина на электрическом велосипеде. Он дождался женщину у выхода и несколько раз ударил ножом в шею и грудь.

18 сентября СМИ сообщили, что полиция задержала бизнесмена Ивана Шевырева и его отца Станислава Шевырева по подозрении в организации покушения.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше