Полиция задержала пять подозреваемых в нападении на женщину в Казани

В Казани правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в нападении с ножом на местную жительницу Ирину Шевыреву. Об этом в субботу, 18 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Сотрудниками полиции задержаны предполагаемые организаторы нападения. Это двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения, — говорится в сообщении.
Позднее полицейские выяснили, что предполагаемый организатор нападения является 30-летним уроженцем одного из государств ближнего зарубежья. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан, но сотрудники МВД России и Таджикистана задержали злоумышленники. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, передает Telegram-канал Ирины Волк.
14 октября 34-летняя Шевырева привезла дочь в школу на BMW X6. В момент, когда она собиралась уезжать, к учреждения подъехал мужчина на электрическом велосипеде. Он дождался женщину у выхода и несколько раз ударил ножом в шею и грудь.
18 сентября СМИ сообщили, что полиция задержала бизнесмена Ивана Шевырева и его отца Станислава Шевырева по подозрении в организации покушения.