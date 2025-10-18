Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники устроили массовую драку на соревнованиях в Ростовской области

В селе Средний Егорлык произошла массовая драка с участием школьников во время межшкольного турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Источник: Life.ru

Соревнования в СОШ № 4 с участием команд из Целины переросли в масштабное побоище, в результате которой двое учащихся были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших потребовало экстренной перевозки в ростовскую больницу для оказания специализированной медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в арзамасской школе «Созвездие» 15 учеников госпитализированы с острой кишечной инфекцией, всего за медпомощью обратились 50 человек. Причиной вспышки стал норовирус, обнаруженный у сотрудников пищеблока и школьников. Роспотребнадзор ввёл карантин и выявил нарушения санитарных норм, против виновных возбуждены административные дела.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.