Школьники устроили массовую драку на соревнованиях в Ростовской области

Соревнования в СОШ № 4 с участием команд из Целины переросли в масштабное побоище, в результате которой двое учащихся были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших потребовало экстренной перевозки в ростовскую больницу для оказания специализированной медицинской помощи.