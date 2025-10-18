В Казани задержали пять человек, причастных к покушению на женщину

В Московском районе Казани сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, причастных к покушению на женщину. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками полиции задержаны предполагаемые организаторы нападения. Это двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций», — написала она в личном Telegram-канале.
По слова Волк, также были задержаны двое пособников преступления. Инцидент произошел 14 октября у одного из жилых домов Казани. Мужчина нанес ножевые ранения 34-летней местной жительнице, которая была госпитализирована.
Предполагаемый исполнитель преступления также попытался скрыться от следствия на территории Таджикистана, но был задержан правоохраниеями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, детали уточняются.
