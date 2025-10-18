Россиянина без одежды нашли мертвым на балийской вилле

На балийской вилле обнаружили тело россиянина после того, как он не явился к персоналу в день выезда, пишет DetikTravel.
По данным издания, мужчина жил на вилле в деревне Переренан. В день запланированного выезда, 14 октября, он не явился к персоналу виллы и не отвечал на звонки. Тогда работники отправились в номер россиянина, где обнаружили его тело. Он был без одежды.
«Данные осмотра места указывают на то, что мужчина, вероятно, был мертв около двух дней», — сказано в публикации.
Уточняется, что сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают детали передвижения погибшего с момента его прибытия на Бали.
Ранее сообщалось, что в Таиланде утонул россиянин во время купания в Андаманском море.