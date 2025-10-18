На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики

Ранее в Краснодарском крае спасатели эвакуировали вертолётом группу из восьми туристов, включая детей. Путешественники оказались в ловушке из-за подъёма воды в реке Уруштен после сильных дождей и были вынуждены ждать помощи без снаряжения. Всех участников похода доставили в больницу Сочи, у многих из них диагностировано переохлаждение.