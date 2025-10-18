Ричмонд
На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики

На высоте 5200 метров горы Эльбрус скончался 49-летний альпинист из Коста-Рики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Источник: Life.ru

Гражданин Коста-Рики входил в состав незарегистрированной группы восходителей. На высоте 5200 метров ему резко поплохело, вскоре мужчина умер. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась поисково-спасательная группа Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России в составе четырёх специалистов при двух единицах техники.

В настоящее время на месте работает следственная группа для установления всех обстоятельств произошедшего. Дополнительная информация уточняется.

Ранее в Краснодарском крае спасатели эвакуировали вертолётом группу из восьми туристов, включая детей. Путешественники оказались в ловушке из-за подъёма воды в реке Уруштен после сильных дождей и были вынуждены ждать помощи без снаряжения. Всех участников похода доставили в больницу Сочи, у многих из них диагностировано переохлаждение.

