Костариканец умер на Эльбрусе, гид прицепил к себе его труп для спуска

Гражданин Коста-Рики скончался на высоте 5,2 тысячи метров на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом в субботу, 18 октября, сообщил его гид, прикрепивший к себе его тело для спуска.
По данным журналистов, на место происшествия выехали спасатели, причина смерти гражданина Коста-Рики пока неизвестна, передает Telegram-канал SHOT.
4 октября СМИ сообщили, что на Камчатке группа туристов сорвалась с Вилючинского вулкана. Согласно информации журналистов, семь альпинистов оказались заблокированы во время восхождения. Трое из них сорвались и получили травмы. Из-за невозможности спуска позднее к путешественникам направили вертолет санитарной авиации.
29 сентября во время восхождения группы туристов на гору Фишт в Сочи один путешественник погиб, другой получил тяжелые травмы. В МЧС уточнили, что во время подъема по северному склону вершины двое альпинистов из шести сорвались со скалы. Один из них погиб, а другой потерял способность передвигаться. Борт Ка-32 привез спасателей и врача из ЮРПСО на северный склон горы.