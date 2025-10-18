Костариканец умер на Эльбрусе, гид прицепил к себе его труп для спуска

29 сентября во время восхождения группы туристов на гору Фишт в Сочи один путешественник погиб, другой получил тяжелые травмы. В МЧС уточнили, что во время подъема по северному склону вершины двое альпинистов из шести сорвались со скалы. Один из них погиб, а другой потерял способность передвигаться. Борт Ка-32 привез спасателей и врача из ЮРПСО на северный склон горы.