Главу департамента здравоохранения арестовали в Ивановской области

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 16 декабря 2025 года включительно в отношении заместителя Председателя Правительства Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной или иной заинтересованности, — говорится в сообщении.