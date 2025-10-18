Главу департамента здравоохранения арестовали в Ивановской области

Октябрьский районный суд города Иваново арестовал до 16 декабря директора Департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.
— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 16 декабря 2025 года включительно в отношении заместителя Председателя Правительства Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной или иной заинтересованности, — говорится в сообщении.
Постановление еще не вступило в законную силу, передает страница пресс-службе в соцсети «ВКонтакте».
27 сентября Красноуфимский районный суд арестовал до 24 ноября бывшего главу городского округа Красноуфимск Михаила Конева по обвинению в превышении полномочий. Кроме того, чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия.
7 июля правоохранители задержали генерал-полковника Виктора Стригунова, который занимал пост первого заместителя директора Росгвардии — он стал фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.