Жители Днепра устроили массовую драку с сотрудниками ТЦК

Через некоторое время люди начинают атаковать вторую группу военкомов. Когда представители ТЦК пытаются уехать на автомобиле, двое мужчин наносят по нему удары. Однако им удается покинуть место драки. Местные жители продолжают идти в сторону удаляющейся машины.