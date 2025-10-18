Жители Днепра устроили массовую драку с сотрудниками ТЦК

На парковке в Днепре произошла массовая драка между местными жителями и сотрудниками ТЦК, пишет украинское издание «Страна».
На кадрах, которые показало издание, видно, как жители Днепра штурмуют микроавтобус, предположительно, сотрудников ТЦК. Военкомы отбиваются от них, а затем уезжают.
Через некоторое время люди начинают атаковать вторую группу военкомов. Когда представители ТЦК пытаются уехать на автомобиле, двое мужчин наносят по нему удары. Однако им удается покинуть место драки. Местные жители продолжают идти в сторону удаляющейся машины.
Ранее сообщалось, что в Тернополе произошла массовая драка между сотрудниками ТЦК и местными жителями. По словам очевидцев, конфликт случился после того, как военкомы попытались заблокировать автомобиль тренера по футболу Сергея Задорожного.