СК начал проверку после избиения подростка в Новой Москве

Личность мужчины установили.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту избиения подростка в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что на территории Новой Москвы, мужчина нанес не менее одного удара несовершеннолетнему. В настоящее время в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных служб мужчина установлен», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.