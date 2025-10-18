СК начал проверку после избиения подростка в Новой Москве

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что на территории Новой Москвы, мужчина нанес не менее одного удара несовершеннолетнему. В настоящее время в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных служб мужчина установлен», — говорится в сообщении.