Конфликт из-за денежных долгов привёл к стрельбе в кафе в Кизляре

«В 17:15 в Дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что трое неизвестных вошли в кафе, с целью выяснения отношений с одним из посетителей заведения. Диалога не получилось и один из вошедших произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. После чего, все трое скрылись с места происшествия», — сказано в заявлении.