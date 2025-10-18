Конфликт из-за денежных долгов привёл к стрельбе в кафе в Кизляре

«В 17:15 в Дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что трое неизвестных вошли в кафе, с целью выяснения отношений с одним из посетителей заведения. Диалога не получилось и один из вошедших произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. После чего, все трое скрылись с места происшествия», — сказано в заявлении.
Ранее также сообщалось, что в начале октября в результате стрельбы у школы № 1 села Унцукуль в Дагестане пострадало три человека, один из них находится в тяжёлом состоянии. Поводом стал конфликт, начавшийся в интернете. Кто-то из участников при встрече достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.
