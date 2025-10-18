В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

«Силы ПВО наготове», — сказал Гусев, обращаясь к населению.
Ранее Life.ru писал, что в воздушном пространстве над Белгородской, Курской и Брянской областями средствами противовоздушной обороны было перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Украине. Сообщается, что в указанный период времени четыре цели были уничтожены над Белгородской областью, по одной — над Курской и Брянской областями, а падение их обломков не привело к каким-либо разрушениям на земле.
