В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями от правительства области или МЧС России.

«Силы ПВО наготове», — сказал Гусев, обращаясь к населению.

Ранее Life.ru писал, что в воздушном пространстве над Белгородской, Курской и Брянской областями средствами противовоздушной обороны было перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Украине. Сообщается, что в указанный период времени четыре цели были уничтожены над Белгородской областью, по одной — над Курской и Брянской областями, а падение их обломков не привело к каким-либо разрушениям на земле.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

