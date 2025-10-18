В Ижевске молодёжь толпой избила и ограбила женщину-инвалида за просьбу не шуметь

Ранее Life.ru рассказывал, как в Заинском районе Татарстана двое молодых людей были избиты группой из 15 человек, которые отобрали их автомобиль. Нападавшие представились «Каримовскими», но это мало что прояснило. Угнанная машина вскоре врезалась в столб, а злоумышленники скрылись. Один из пострадавших провел две недели в больнице с ушибами.