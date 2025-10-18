Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке

Ранее сообщалось, что у побережья северных Курильских островов было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 120 километрах от Северо-Курильска, а его очаг залегал на глубине 23 километров. Отмечается, что колебания земли силой до трёх баллов могли ощущаться жителями Северо-Курильска, однако угроза цунами отсутствовала, и тревога не объявлялась.