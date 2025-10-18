В Новой Москве задержали избившего подростка мужчину

Соседи утверждают, что случайный прохожий разнял детскую драку и избил одного из участников конфликта. На видео подросток просит отпустить его. Он рассказывает, что потасовка началась из-за оскорбления его матери.
Полиция и прокуратура занялись инцидентом. Сейчас задержанный даёт показания в полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.
Ранее в Калининграде возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения 14-летнего школьника, который получил тяжёлые черепно-лицевые травмы. Избитый школьник перенёс сложную операцию.
