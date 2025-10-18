Молодожёны из Марокко провели в Турции четыре дня в плену со связанными руками

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что гражданка России была обманным путём вывезена из Таиланда в Мьянму для принудительной работы в мошенническом колл-центре. По его словам, женщина получила предложение о работе моделью через неизвестный телеграм-канал и согласилась на него, после чего её переместили в город Мьявадди.