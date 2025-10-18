BMW влетела в фуру на трассе между Йошкар-Олой и Зеленодольском, есть жертвы

По предварительной информации, автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, в результате чего пассажирка легковушки погибла на месте происшествия. Водитель и второй пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. На месте работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.