BMW влетела в фуру на трассе между Йошкар-Олой и Зеленодольском, есть жертвы

В результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия на трассе между Йошкар-Олой и Зеленодольском погибла пассажирка легкового автомобиля BMW. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Источник: Life.ru

«В результате ДТП пассажирка автомашины BMW погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, в результате чего пассажирка легковушки погибла на месте происшествия. Водитель и второй пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. На месте работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее молодые регбисты погибли в автокатастрофе недалеко от подмосковного Зеленограда. Захару Морозову был 21 год, а Виталию Чазову, который выступал за московский ЦСКА, — 20 лет.

