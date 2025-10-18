В результате удара дрона ВСУ пострадал мирный житель Белгородской области

В селе Глотово Грайворонского округа мужчина получил осколочное ранение живота и минно-взрывную травму от удара дрона. Пострадавший доставлен в белгородскую больницу № 2. В том же округе зафиксированы повреждения жилых домов, надворных построек, газовой трубы и уничтожение грузового автомобиля.