Минобороны: 20 дронов ВСУ уничтожены за два часа над регионами РФ

Минобороны рассказало об успешной атаке дронов ВСУ силами ПВО 18 октября.

Источник: Комсомольская правда

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в течение двух часов российская ПВО уничтожила 20 украинских БПЛА, атаковавшие ряд регионов страны. Об этом сообщает военное ведомство. Так, в период с 21:00 до 23:00 мск ПВО РФ уничтожила 20 украинских дронов над шестью регионами. Наибольшее число — 7 БПЛА — сбито над Курской областью, над Ростовской и Брянской — по 4, над Белгородской и Волгоградской — по 2, над Тульской — 1.

Напомним, что в ночь на 18 октября военное ведомство также сообщило об отражении масштабной ночной атаки беспилотников. Согласно официальным данным, средствами ПВО было уничтожено 41 украинский беспилотник самолётного типа. Тогда наибольшее число дронов — 12 — было ликвидировано над Брянской областью.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
