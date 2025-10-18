Минобороны: 20 дронов ВСУ уничтожены за два часа над регионами РФ

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в течение двух часов российская ПВО уничтожила 20 украинских БПЛА, атаковавшие ряд регионов страны. Об этом сообщает военное ведомство. Так, в период с 21:00 до 23:00 мск ПВО РФ уничтожила 20 украинских дронов над шестью регионами. Наибольшее число — 7 БПЛА — сбито над Курской областью, над Ростовской и Брянской — по 4, над Белгородской и Волгоградской — по 2, над Тульской — 1.
Напомним, что в ночь на 18 октября военное ведомство также сообщило об отражении масштабной ночной атаки беспилотников. Согласно официальным данным, средствами ПВО было уничтожено 41 украинский беспилотник самолётного типа. Тогда наибольшее число дронов — 12 — было ликвидировано над Брянской областью.