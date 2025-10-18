Ричмонд
Аварийный дом частично обрушился в Саратове, эвакуированы 18 человек

Аварийный дом частично обрушился в Саратове. Об этом в субботу, 18 октября, сообщил мэр города Михаил Исаев.

— В аварийном доме в Заводском районе произошло частичное обрушение одной из внешних стен. В настоящее время на месте работают специалисты областных и городских экстренных служб. Все жильцы подъезда выведены на улицу, — написал он в Telegram-канале.

Спасатели эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей.

Градоначальник уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал. Также Исаев пообещал «в ближайшее время» доставить жильцов дома в пункт временного размещения.

Возбуждено уголовное дело о халатности из-за обрушения стены дома, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

5 октября у двух этажей жилого дома в Красном Луче в Луганской Народной Республике обрушилась кровля, возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов провели допросы жильцов многоквартирного дома, работников газовой службы и представителей управляющей компании.