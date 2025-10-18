Ричмонд
За два часа над регионами России сбили 20 украиснких БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 20 украинских беспилотников за два часа. Атаку отражали с 21:00 до 23:00 (мск), сообщает Минобороны России.

Источник: Life.ru

«В период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Семь дронов сбили в небе над Курской областью. По четыре БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями. По два беспилотника ликвидировали в Волгоградской и Белгородской областях. И ещё один дрон самолётного типа сбили в небе над Тульской областью.

Ранее Life.ru сообщал, как армия России ударила по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Военные поразили спеццентр подготовки операторов БПЛА ГУР Украины, ЛС ВСУ и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше