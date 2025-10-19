Силы ПВО за вечер уничтожили 20 украинских беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Об этом в субботу, 18 октября, сообщило Министерство обороны России.
— С 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 беспилотников ВСУ: семь — над Курской областью, четыре — над Ростовской областью, четыре — над Брянской областью, два — над Белгородской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Тульской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Руководителя Мокроорловской территориальной администрации Белгородской области Сергея Кулакова ранили в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины.
Вражеский дрон ударил по легковой машине, которая ехала по участку автодороги от Мокрой Орловки до Дунайки.
В тот же день при атаке дронов ВСУ в Херсонской области погибли два человека. По словам главы региона Владимира Сальдо, украинские военные нанесли несколько ударов по жилым зданиям, в результате чего дома мирных жителей были повреждены.