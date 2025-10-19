Предполагаемого исполнителя покушения на Ирину Шевыреву задержали в Таджикистане

Нападение произошло 14 октября 2025 года на улице Восстания в Казани. Мужчина в шлеме напал на Ирину Шевыреву, когда она возвращалась к машине после того, как проводила ребенка в школу. Он несколько раз ударил ее ножом, включая удары в шею. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.