Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предполагаемого исполнителя покушения на Ирину Шевыреву задержали в Таджикистане

В Таджикистане задержали подозреваемого в покушении на убийство предпринимательницы Ирины Шевыревой из Казани. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

Задержанный — 30-летний мужчина из одного из ближних зарубежных государств, он пытался скрыться от следствия на территории Таджикистана. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Сегодня также стали известны имена других возможных участников преступления. Предполагаемыми заказчиками оказались муж и свекор пострадавшей — Иван Шевырев и его отец. Суд не стал заключать их под стражу, ограничившись продлением срока задержания на 72 часа. Оба отрицают свою причастность к преступлению. Подробнее — в материале «Ножом по семьям».

Нападение произошло 14 октября 2025 года на улице Восстания в Казани. Мужчина в шлеме напал на Ирину Шевыреву, когда она возвращалась к машине после того, как проводила ребенка в школу. Он несколько раз ударил ее ножом, включая удары в шею. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше