Полицейские изучают видео, на котором мужчина наносит удары мальчику в Москве

Сотрудники полиции проводят проверку после публикации в Сети видео, где мужчина наносит удары мальчику в жилищном комплексе «Алхимово» в Новой Москве. Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
— Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видеороликов в Сети, изучают кадры видеозаписей, на которых запечатлено, как в ЖК «Алхимово» гражданин наносит удары по телу несовершеннолетнего мальчика, — сказано в канале ведомства на платформе MAX.
Правоохранители устанавливают время, место и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям мужчины.
Ранее сообщалось, что на детской площадке в жилом комплексе «Алхимово» в Новой Москве мужчина избил ребенка, который бил своего сверстника, пока тот лежал. Житель взял мальчика за куртку и ударил коленом в живот, после чего потащил его на соседнюю улицу.
Местные жители ищут мужчину и планируют привлечь его к ответственности.