Спасатели МЧС эвакуировали тело иностранного альпиниста с Эльбруса

Спасатели завершили операцию по эвакуации тела альпиниста из Коста-Рики, скончавшегося при восхождении на Эльбрус. Как сообщили в региональном управлении МЧС, тело туриста было доставлено на поляну Азау и передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
Инцидент произошел 18 октября, когда 49-летний альпинист из Коста-Рики, находившийся в составе незарегистрированной группы, почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался, не достигнув вершины. Поисково-спасательные работы проводились силами Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
В настоящее время следственное управление СК России по Кабардино-Балкарской Республике проводит доследственную проверку по данному факту.
