Спасатели МЧС эвакуировали тело иностранного альпиниста с Эльбруса

Спасатели завершили операцию по эвакуации тела альпиниста из Коста-Рики, скончавшегося при восхождении на Эльбрус. Как сообщили в региональном управлении МЧС, тело туриста было доставлено на поляну Азау и передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов.