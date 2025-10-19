Ричмонд
Спасатели МЧС эвакуировали тело иностранного альпиниста с Эльбруса

Спасатели завершили операцию по эвакуации тела альпиниста из Коста-Рики, скончавшегося при восхождении на Эльбрус.

Спасатели завершили операцию по эвакуации тела альпиниста из Коста-Рики, скончавшегося при восхождении на Эльбрус. Как сообщили в региональном управлении МЧС, тело туриста было доставлено на поляну Азау и передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Инцидент произошел 18 октября, когда 49-летний альпинист из Коста-Рики, находившийся в составе незарегистрированной группы, почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался, не достигнув вершины. Поисково-спасательные работы проводились силами Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В настоящее время следственное управление СК России по Кабардино-Балкарской Республике проводит доследственную проверку по данному факту.

Ранее спасатели рассказали о возобновлении поисков пропавшей семьи Усольцевых.

