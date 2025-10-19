Ричмонд
СКР проверяет сообщение о разрушающемся фасаде школы во Владивостоке

Следственные органы СКР по Приморскому краю проводят проверку после появления в СМИ информации о разрушении фасада школы № 13 во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

Согласно публикации, с фасада учебного заведения осыпается плитка, что создает угрозу безопасности учащихся и прохожих.

В СКР отметили, что по итогам всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.