СКР проверяет сообщение о разрушающемся фасаде школы во Владивостоке

Следственные органы СКР по Приморскому краю проводят проверку после появления в СМИ информации о разрушении фасада школы № 13 во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно публикации, с фасада учебного заведения осыпается плитка, что создает угрозу безопасности учащихся и прохожих.
В СКР отметили, что по итогам всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.