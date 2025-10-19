Правозащитница обвинила известного премьер-министра в изнасиловании

Правозащитница Вирджиния Джуффре, которая ранее обвиняла британского принца Эндрю в сексуальном насилии и впоследствии покончила с собой, в своих посмертных мемуарах утверждает, что также стала жертвой изнасилования со стороны «хорошо известного премьер-министра». Об этом сообщает газета New York Post, ознакомившаяся с содержанием книги.
Согласно публикации, инцидент якобы произошел в 2002 году на частном острове финансиста Джеффри Эпштейна, когда Джуффре было 18 лет. Издание напоминает, что ранее правозащитница уже выдвигала аналогичные обвинения против бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака, который неоднократно их опровергал.
Вирджиния Джуффре была найдена мертвой в своем доме в Западной Австралии 26 апреля текущего года в возрасте 41 года.
