Правозащитница обвинила известного премьер-министра в изнасиловании

Правозащитница Вирджиния Джуффре, которая ранее обвиняла британского принца Эндрю в сексуальном насилии и впоследствии покончила с собой, в своих посмертных мемуарах утверждает, что также стала жертвой изнасилования со стороны «хорошо известного премьер-министра». Об этом сообщает газета New York Post, ознакомившаяся с содержанием книги.