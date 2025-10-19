Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли 14-летнего подростка

Мальчик якобы совершил действия, направленные против территориальной целостности Украины.

Источник: Аргументы и факты

В базу данных украинского ресурса «Миротворец» был внесен еще один российский подросток, сообщает РИА Новости. Согласно опубликованной информации, речь идет о Михаиле 2011 года рождения.

Авторы сайта утверждают, что мальчик якобы совершил действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины.

В списке оказались и другие дети из России. В частности, в сентябре туда был внесен трехлетний Тимур, которого обвинили в «незаконном пересечении границы», а также 13-летний Руслан, названный «угрозой территориальной целостности Украины».

Ранее Владимира Зеленского внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Речь идет о человеке с идентичным именем и датой рождения, как у украинского политика.