В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли 14-летнего подростка

В базу данных украинского ресурса «Миротворец» был внесен еще один российский подросток, сообщает РИА Новости. Согласно опубликованной информации, речь идет о Михаиле 2011 года рождения.
Авторы сайта утверждают, что мальчик якобы совершил действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины.
В списке оказались и другие дети из России. В частности, в сентябре туда был внесен трехлетний Тимур, которого обвинили в «незаконном пересечении границы», а также 13-летний Руслан, названный «угрозой территориальной целостности Украины».
Ранее Владимира Зеленского внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Речь идет о человеке с идентичным именем и датой рождения, как у украинского политика.