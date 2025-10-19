В Бразилии 17 человек погибли в результате ДТП

«По меньшей мере 17 человек погибли в результате серьезной аварии на чартерном автобусе BR-423 между муниципалитетами Паранатама и Салоа, в Агресте Пернамбуку», — сказано в публикации.
Отмечается, что в автобусе ехало 40 человек, что оказалось больше, чем должно было отправиться изначально.
В настоящий момент по отпечаткам пальцев было идентифицировано 11 погибших.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее, 11 августа, в Перу 10 человек погибли в результате падения автобуса в пропасть. Уточняется, что всех пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, с различными травмами госпитализировали.