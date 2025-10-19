Силы ПВО за два часа сбили 20 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны России за два часа вечером 18 октября перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, атака была зафиксирована в промежутке между 21:00 и 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов — семь — было сбито в небе над Курской областью, еще четыре уничтожены над Ростовской и столько же над Брянской областью.
Кроме того, два беспилотника были ликвидированы над Белгородской и два над Волгоградской областями, а еще один аппарат был сбит над территорией Тульской области. Министерство подчеркнуло, что все цели были успешно нейтрализованы дежурными силами ПВО.
Ранее российские системы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей.