Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за два часа сбили 20 украинских БПЛА

Наибольшее количество дронов было сбито в небе над Курской областью.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России за два часа вечером 18 октября перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атака была зафиксирована в промежутке между 21:00 и 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов — семь — было сбито в небе над Курской областью, еще четыре уничтожены над Ростовской и столько же над Брянской областью.

Кроме того, два беспилотника были ликвидированы над Белгородской и два над Волгоградской областями, а еще один аппарат был сбит над территорией Тульской области. Министерство подчеркнуло, что все цели были успешно нейтрализованы дежурными силами ПВО.

Ранее российские системы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше