Шел в наушниках и не слышал сигнал: подросток попал под поезд во Владивостоке

Обстоятельства происшествия предварительно установило следствие. Пострадавший 17-летний юноша в наушниках переходил через железнодорожные пути по пешеходному переходу на красный свет. Машинист сигналил ему, но, вероятно, громкая музыка заглушила гудок поезда. Экстренное торможение тоже не предотвратило столкновение. Подросток получил травмы. Его доставили в больницу.