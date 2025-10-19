Шел в наушниках и не слышал сигнал: подросток попал под поезд во Владивостоке

Чрезвычайный случай произошел на железной дороге во Владивостоке. Молодой человек не заметил приближающийся поезд и получил серьезные травмы, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Обстоятельства происшествия предварительно установило следствие. Пострадавший 17-летний юноша в наушниках переходил через железнодорожные пути по пешеходному переходу на красный свет. Машинист сигналил ему, но, вероятно, громкая музыка заглушила гудок поезда. Экстренное торможение тоже не предотвратило столкновение. Подросток получил травмы. Его доставили в больницу.
Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В процессе установят все детали происшествия.
Ранее «КП» писала о ДТП, произошедшем в Артеме. Пострадал 60-летний пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте.