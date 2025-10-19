Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Хабаровском крае

Поздним вечером 18 октября на федеральной трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино произошла смертельная авария. Около 21:50 в районе 492-го километра автомобиль Nissan Safari съехал с дороги и опрокинулся. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, водитель внедорожника, 33-летний житель поселка Ванино, не справился с управлением. Мужчина ехал со стороны Лидоги в сторону Ванино, но неправильно выбрал скорость, и машину занесло в правый кювет.
«От полученных травм водитель скончался еще до приезда скорой помощи. Его пассажирка, женщина 1987 года рождения, получила травмы и была доставлена в хирургическое отделение. В момент ДТП она была пристегнута ремнем безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
Днем 18 октября трагедия произошла в Нанайском районе. Около 15:30 на 173-м километре водитель Mercedes не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находилась пассажирка — 80-летняя жительница Комсомольска. Женщина скончалась по пути в больницу, водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.