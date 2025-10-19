У самолёта Boeing 737 MAX на высоте 11 тысяч метров разбилось лобовое стекло

Над территорией Соединённых Штатов произошёл инцидент с воздушным судном Boeing 737 MAX. По информации СМИ, во время выполнения рейса по маршруту Денвер — Лос-Анджелес на крейсерской высоте около 11 тысяч метров произошло серьёзное повреждение конструкции — разрушение лобового стекла кабины пилотов.