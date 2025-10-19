У самолёта Boeing 737 MAX на высоте 11 тысяч метров разбилось лобовое стекло

Образование трещины могло быть вызвано внешним воздействием. В качестве основной версии рассматривается столкновение с малым космическим телом, например, фрагментом метеорита. Не исключается также версия о контакте с частицей космического мусора.
Авиакомпания сообщила, что рейс «отклонился от маршрута», чтобы устранить «трещины в лобовом стекле».
