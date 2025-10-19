Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии 17 человек погибли в ДТП с автобусом

Причиной аварии стала неисправность тормозной системы.

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших в результате крупной аварии с участием пассажирского автобуса в бразильском штате Пернамбуку составило 17 человек, передает портал G1.

По уточнённым данным, в момент ДТП в транспорте находилось около 40 пассажиров. Трагедия произошла в ночь на субботу, когда автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с камнями на обочине, а затем, после попытки водителя вернуть управление, врезался в песчаную насыпь и опрокинулся.

По словам водителя, причиной аварии стала неисправность тормозной системы, из-за чего он не смог справиться с управлением. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в подмосковной Щербинке произошло два ДТП, в которых суммарно поучаствовали 15 автомобилей.