В Бразилии 17 человек погибли в ДТП с автобусом

Количество погибших в результате крупной аварии с участием пассажирского автобуса в бразильском штате Пернамбуку составило 17 человек, передает портал G1.
По уточнённым данным, в момент ДТП в транспорте находилось около 40 пассажиров. Трагедия произошла в ночь на субботу, когда автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с камнями на обочине, а затем, после попытки водителя вернуть управление, врезался в песчаную насыпь и опрокинулся.
По словам водителя, причиной аварии стала неисправность тормозной системы, из-за чего он не смог справиться с управлением. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее в подмосковной Щербинке произошло два ДТП, в которых суммарно поучаствовали 15 автомобилей.