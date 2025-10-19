В Бразилии 17 человек погибли в ДТП с автобусом

По уточнённым данным, в момент ДТП в транспорте находилось около 40 пассажиров. Трагедия произошла в ночь на субботу, когда автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с камнями на обочине, а затем, после попытки водителя вернуть управление, врезался в песчаную насыпь и опрокинулся.